Занятия горнолыжным спортом тренируют вестибулярный аппарат и различные группы мышц

Близятся новогодние праздники, а с ними и время путешествий на горнолыжные курорты. Выбрав такой вид досуга, вы сможете не только отдохнуть, но и улучшить свою физическую форму.

Во время катания на горных лыжах голени и бедра находятся не в прямом, а в согнутом положении. Поэтому мышцы обеих ног каждую секунду пребывают в некоем напряжении, поскольку выполняют удерживающую или статистическую работу. При этом мышечное сокращение уравновешивает действия сопротивления, в результате чего движения как такового не происходит, но, зато, работа выполняется. Вдобавок к этому, за счет нередких поворотов, лыжи великолепно развивают талию, отлично укрепляя пресс. Также холодный воздух способствует большой энергозатрате, вследствие чего и теряется немалое количество калорий.

Занятие горными лыжами особенно положительно отражается на вестибулярном аппарате, помогает добиваться большей выносливости, повышает работоспособност ь и бодрость. При этом нельзя забывать и о рисках этого вида спорта. Есть риск травм, причем очень серьезных, поэтому нужно сохранять осторожность. Зоной риска считаются не только ноги, но еще и голова и руки.