Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик1 : 3ЦСКА
Хоккей  Спартак2 : 1Локомотив
Баскетбол  Жальгирис80 : 88УНИКС
Хоккей  Торпедо1 : 2 ОТДинамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда82 : 70Реал
Футбол  Фиорентина0 : 0Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Николай Круглов: Не будем забывать, что контроль над работой РУСАДА осуществлялся из WADA

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о возможном отстранении сборной России по биатлону от международных соревнований.

- Давайте не будем забывать того факта, что РУСАДА была аккредитована WADA. Контроль над ее работой осуществлялся именно оттуда. Но если все действительно так, как нам говорят, то это проблема не только России, а наша совместная проблема с WADA. Поэтому тут разбираться нужно совместными усилиями, а никак не налагать санкции на спортсменов. Поэтому нам очень важно на сегодняшний день не допустить коллективной ответственности.

Безусловно, спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана, нужно наказать. Но опять же, не должны пострадать те люди, которые к этому вовсе непричастны. Как мне кажется, доказательством вины является то, что в пробе А или в пробе В обнаружено наличие некой запрещённой субстанции. А если её там нет, то о каком наказании можно говорить вообще? - передает слова Круглова «Спорт FM».

Напомним, что сегодня, 22 декабря, в Мюнхене (Германия) состоится заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте. Группа из пяти экспертов выступит с отчетом перед исполкомом IBU и предложит дисциплинарные меры в соответствии с антидопинговыми правилами.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Отметим, что если комиссия примет решение о временном отстранении отдельных спортсменов или всей сборной, то оно вступит в силу с четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (5-8 января). Также в IBU рассмотрят вопрос о проведении чемпионата мира среди юниоров в Острове (февраль) и этапа Кубка мира в Тюмени (март).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в России15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в РоссииДва российских биатлониста будут отстранены от соревнований, а Россия потеряла финальный этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира.Светлана Журова: Нас выдавливают из мирового спортаСветлана Журова: Нас выдавливают из мирового спортаОлимпийская чемпионка и депутат Госдумы дала свой комментарий тяжелому для России решению, вынесенному на заседании исполкома IBU.Виталий Мутко: Главное, что наши спортсмены продолжат выступать на Кубке мираВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал решение международного союза биатлонистов (IBU) о проведении специального расследования в отношении СБР и 29 биатлонистов.Павел Колобков: Решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени необоснованноМинистр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение о переносе этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени в 2017 году.СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBUСоюз биатлонистов России (СБР) выступил с открытым заявлением по итогам внеочередного исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), состоявшегося сегодня в Мюнхене.Дмитрий Васильев: Эти двое биатлонистов не входят в сборнуюДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – о решениях исполкома Международного союза биатлонистов (IBU).Алексей Кравцов: Решение о чемпионате Европы в Коломне будет приниматься позднееПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал о возможном переносе чемпионата Европы по конькобежному спорту 2018 года, который должен пройти в Коломне с 5 по 7 января.«Подозрения – не основания для введения санкций». Что говорится в заявлении IBU«Подозрения – не основания для введения санкций». Что говорится в заявлении IBUСегодня в Мюнхене прошло внеочередное собрание исполкома IBU, на котором решалась судьба российского биатлона.Андрес Бессеберг: Одних подозрений недостаточно для применения санкцийПрезидент IBU прокомментировал решение провести специальное расследование в отношении СБР и 29 биатлонистов, которые подозреваются в употреблении допинга.В отношении СБР и 29 биатлонистов будет проведение специальное расследование IBUМеждународный союз биатлонистов (IBU)) проведет специальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 биатлонистов.Андрес Бессеберг: Отказ от соревнований в Тюмени – первый важный шаг со стороны СБРПрезидент IBU Андерс Бессеберг после заседание исполкома Международного союза биатлонистов, которое было посвящено проблеме допинга в российском спорте, прокомментировал решение СБР отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2017 годуСБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2017 годуСоюз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, сообщается в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU).Алексей Слепов: Надеюсь, решение IBU будет адекватноеРоссийский биатлонист Алексей Слепов выразил надежду, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) будет адекватным.Публикация решения исполкома IBU по российским биатлонистам перенесена на часСегодня, 22 декабря, в Мюнхене (Германия) проходит заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте.Анна Богалий: Ни один бойкот еще не привел ни к чему хорошемуДвукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анна Богалий поделилась мнением о допинг-скандале в российском биатлоне.Николай Круглов: Мы видим вокруг себя только врагов, но дыма без огня не бываетЧетырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов высказался о возможном отстранении сборной России по биатлону от международных соревнований.Сергей Чепиков: Если у Тюмени отберут Кубок мира – это будет удар для городаСергей Чепиков: Если у Тюмени отберут Кубок мира – это будет удар для городаДвукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – об итогах декабря и возможных санкциях Международного союза биатлонистов.Вячеслав Фетисов: WADA хочет помочь нам построить систему по борьбе с допингомЗнаменитый хоккеист, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший глава комитета спортсменов WADA Вячеслав Фетисов рассказал о своей встрече с генеральным директором WADA Оливером Ниггли, которая прошла в октябре 2016 года.Союз биатлонистов Великобритании: Будем бойкотировать этап Кубка мира в ТюмениГенеральный секретарь Союза биатлонистов Великобритании Марк Гудсон заявил, что спортивная организация планирует поддержать бойкот этапа Кубка мира в Тюмени, который состоится в первой половине марта.Сергей Чепиков: Был шокирован списком WADA о 31 российском биатлонистеДвукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о возможных санкциях Международного союза биатлонистов (IBU).

Николай Круглов
Николай Кругловвсе новости
Международный союз биатлонистов (IBU)
Международный союз биатлонистов (IBU)
WADA
WADA