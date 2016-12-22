Николай Круглов: Не будем забывать, что контроль над работой РУСАДА осуществлялся из WADA

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о возможном отстранении сборной России по биатлону от международных соревнований.

- Давайте не будем забывать того факта, что РУСАДА была аккредитована WADA. Контроль над ее работой осуществлялся именно оттуда. Но если все действительно так, как нам говорят, то это проблема не только России, а наша совместная проблема с WADA. Поэтому тут разбираться нужно совместными усилиями, а никак не налагать санкции на спортсменов. Поэтому нам очень важно на сегодняшний день не допустить коллективной ответственности.

Безусловно, спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана, нужно наказать. Но опять же, не должны пострадать те люди, которые к этому вовсе непричастны. Как мне кажется, доказательством вины является то, что в пробе А или в пробе В обнаружено наличие некой запрещённой субстанции. А если её там нет, то о каком наказании можно говорить вообще? - передает слова Круглова «Спорт FM».

Напомним, что сегодня, 22 декабря, в Мюнхене (Германия) состоится заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте. Группа из пяти экспертов выступит с отчетом перед исполкомом IBU и предложит дисциплинарные меры в соответствии с антидопинговыми правилами.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Отметим, что если комиссия примет решение о временном отстранении отдельных спортсменов или всей сборной, то оно вступит в силу с четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (5-8 января). Также в IBU рассмотрят вопрос о проведении чемпионата мира среди юниоров в Острове (февраль) и этапа Кубка мира в Тюмени (март).