Коскинен, Войнов, Юдин и еще 26 игроков СКА отправились на выездную серию

Тренерский штаб СКА назвал игроков, которые отправятся на выездную серию.

Штаб Олега Знарка вызвал 29 хоккеистов:

Вратари: Евгений Иванников, Микко Коскинен, Игорь Шестеркин.

Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Дмитрий Юдин, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Артем Зуб, Патрик Херсли, Максим Чудинов, Егор Яковлев.

Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Стив Мозес, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Напомним, петербуржцы 23 декабря встретятся в Тольятти с «Ладой», через два дня - с «Нефтехимиком», а закончат выездную серию 27 декабря встречей с «Ак Барсом». «Советский спорт» проведет текстовые трансляции матчей.

После 39 матчей СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 98 очков.