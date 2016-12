Суарес и Ибрагимович – лучшие в 14-й команде недели FIFA 17

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

Лучшими в 14-й команде недели стали: Луис Суарес («Барселона»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед») и Самир Ханданович («Интер»).

Zlatan of the Week 14! More here --> https://t.co/YIGFutIiWm pic.twitter.com/ivnLz39uQV