«Тоттенхэм» продлил контракт с Льорисом

«Тоттенхэм» подписал новое соглашение с голкипером Уго Льорисом, сообщает официальный твиттер клуба.

Контракт с 29-летним вратарем сборной Франции рассчитан до 2022 года.

Действующее соглашение Льориса со «шпорами» истекает в 2019 году.

В текущем сезоне он в 15 матчах чемпионата Англии пропустил 11 мячей.

