«Тоттенхэм» продлил контракт с Льорисом
«Тоттенхэм» подписал новое соглашение с голкипером Уго Льорисом, сообщает официальный твиттер клуба.
Контракт с 29-летним вратарем сборной Франции рассчитан до 2022 года.
Действующее соглашение Льориса со «шпорами» истекает в 2019 году.
В текущем сезоне он в 15 матчах чемпионата Англии пропустил 11 мячей.
We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new contract with the Club, which will run until 2022. ✍🏼 #COYS pic.twitter.com/LKPr1ae0ig— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 22 декабря 2016 г.
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