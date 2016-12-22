League of Legends стала самой прибыльной игрой в 2016 году

Аналитическое агентство SuperData опубликовало обзор игрового рынка за 2016 год.





По данным аналитиков, общая прибыль рынка компьютерных игр составила 91 млрд долларов. Потребители в этом году потратили 41 млрд долларов на мобильные игры, на PC - 35,8 млрд, консоли - 6,6 млрд, стриминговые сервисы - 4,4 млрд и VR - 2,7 млрд.

Доходы от киберспорта составили 892 млн долларов. League of Legends стала самой прибыльной игрой в 2016 года (1,7 млрд долларов).

За киберспортивными соревнованиями в 2016 году следили 213,8 млн человек, а общие киберспортивные призовые в этом году составили 78,3 млн долларов.

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