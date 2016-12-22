Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик1 : 3ЦСКА
Хоккей  Спартак2 : 1Локомотив
Баскетбол  Жальгирис80 : 88УНИКС
Хоккей  Торпедо1 : 2 ОТДинамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда82 : 70Реал
Футбол  Фиорентина0 : 0Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ферстаппен признан спортсменом года в Голландии

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен признан спортсменом года в Голландии.

19-летний гонщик в голосовании обошел Дориана ван Рейсселберге (парусный спорт), Ферри Вертмана (плавание) и Тома Дюмулена (велоспорт).

«Я очень горд получить эту награду. Это был очень хороший сезон для меня. Я навсегда запомню свою победу в Барселоне – невероятно эмоциональный момент. Я упорно работал для достижения этой цели с детских лет», – поделился эмоциями гонщик.

Напомним, минувший сезон Макс начал в составе «Торо Россо», но перед Гран-при Испании был переведен в «Ред Булл» вместо россиянина Даниила Квята, который в свою очередь вернулся в «Торо Россо». По итогам сезона Ферстаппен расположился на пятом месте личного зачета, имея в активе 204 очка.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Росберг в последний раз сел за руль «Мерседеса» (видео)Немецкий автогонщик Нико Росберг на специальном мероприятии «Мерседеса» в Зиндельфингене в последний раз сел за руль болида W07.Боттас – в «Мерседесе», Масса остается? Обзор недели в «Формуле-1»Боттас – в «Мерседесе», Масса остается? Обзор недели в «Формуле-1»Основные события и новости из мира королевских гонок – в обзоре «Советского спорта».Масса согласился возобновить карьеру гонщика «Формулы-1»Бразильский автогонщик Фелипе Масса, завершивший карьеру пилота «Формулы-1» по окончании минувшего сезона, согласился вернуться в «королевские гонки» еще на один год, сообщают бразильские СМИ.Симмондс покинет пост технического директора «Уильямса»Пэт Симондс покидает пост технического директора команды «Уильямс». Это произойдет 31 января 2016 года.Боттас близок к переходу в «Мерседес»Пилот команды «Уильямс» Валттери Боттас может стать пилотом «Мерседеса». Стороны близки к договоренности по поводу контракта.Конфликт Хэмилтона с «Мерседесом» пока не улаженБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по-прежнему сохраняет претензии к своей команде в связи с концовкой прошедшего сезона.Неизвестные продают фото Шумахера после аварии за один миллион евроРяд немецких СМИ заявили, что неизвестные обратились к ним с предложением о покупке фотографии гонщика Михаэля Шумахера после аварии.Даниил Квят: Надеюсь перенести свою уверенность в следующий годРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от сезона-2017 в «Формуле-1».Ромен Грожан: Мой первый сезон в «Хаас» прошел потрясающеФранцузский пилот «Хааса» Ромен Грожан оценил свой первый сезон в американской команде.Пресс-служба Шумахера завела официальный аккаунт гонщика в TwitterУ семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера появился официальный аккаунт в твиттере.Фелипе Масса намекнул на возвращение в «Формулу-1»Бразильский автогонщик Фелипе Масса, завершивший карьеру пилота «Формулы-1» по окончании минувшего сезона, намекнул на свое возвращение в «Королевские гонки».Риккардо был признан гонщиком года по версии AutosportАвстралийский гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо признан гонщиком года по версии журнала Autosport, сообщается на официальном сайте журнала.«Уильямс» попросили Массу возобновить карьеру и вернуться в команду«Уильямс» попросили Фелипе Массу возобновить карьеру и вернуться в команду, сообщает L’Equipe.Льюис Хэмилтон: У меня нет права голоса в выборе партнёра по командеПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о выборе партнера по команде.«В этом году боролся за выживание». Даниил Квят – о сезоне-2016«В этом году боролся за выживание». Даниил Квят – о сезоне-2016Главные события из мира «Формулы-1» за прошедшую неделю – в обзоре «Советского спорта».Фернандо Алонсо: Я предан «Макларен» и хочу стать чемпионом с этой командойПилот «Макларен» Фернандо Алонсо заявил, что его цель – стать чемпионом в составе своей команды.Даниил Квят: После перевода из «Ред Булл» в «Торо Россо» я чувствовал себя брошенным и был зол на весь мирРоссийский пилот Даниил Квят поделился эмоциями и воспоминаниями от прошедшего сезона в «Формуле-1».Клэр Уильямс: Росберг всегда обладал чемпионским потенциаломЗаместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс считает, что Нико Росберг всегда обладал чемпионским потенциалом.«Мерседес» сделал предложение БоттасуПилот «Уильямса» Валттери Боттас может стать вторым призовым пилотом «Мерседеса» в следующем сезоне. Немецкая команда уже сделала предложение по переходу 27-летнего финна.Сергей Сироткин: Завершаем переговоры с «Рено», в GP2 мы не остаемсяРоссийский автогонщик Сергей Сироткин рассказал о том, чем будет заниматься в следующем сезоне.

Ред Булл
Ред Буллкалендарьстатистика
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппенвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости