Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен признан спортсменом года в Голландии.

19-летний гонщик в голосовании обошел Дориана ван Рейсселберге (парусный спорт), Ферри Вертмана (плавание) и Тома Дюмулена (велоспорт).

«Я очень горд получить эту награду. Это был очень хороший сезон для меня. Я навсегда запомню свою победу в Барселоне – невероятно эмоциональный момент. Я упорно работал для достижения этой цели с детских лет», – поделился эмоциями гонщик.

Напомним, минувший сезон Макс начал в составе «Торо Россо», но перед Гран-при Испании был переведен в «Ред Булл» вместо россиянина Даниила Квята, который в свою очередь вернулся в «Торо Россо». По итогам сезона Ферстаппен расположился на пятом месте личного зачета, имея в активе 204 очка.