ЦСКА вошел в шестерку лучших европейских команд по среднему показателю пропущенных мячей за игру

Московский ЦСКА вошел в шестерку лучших команд европейских чемпионатов по среднему показателю пропущенных голов за матч с начала сезона 2016/17. Об этом сообщает uefa.com.



Армейцы на данный момент с показателем 0,65 гола за игру делят пятое и шестое места с английским «Челси». Лидером европейских чемпионатов является португальский «Порту», пропускающий в среднем 0,47 гола за игру. Второе место занимает другой клуб из Португалии - «Бенфика» (0,53). На третьем месте идет мюнхенская «Бавария»(0,56). Донецкий «Шахтер» с показателем 0,61 расположился на четвертом месте.

Добавим, что еще один российский клуб, «Локомотив», вошел в шестерку команд с наибольшим процентом сыгранных матчей вничью. Железнодорожники свели 47 процентов матчей к ничейному результату. Лидером по этому показателю является немецкий «Хоффенхайм», сыгравший вничью 63 процента своих матчей.

Напомним, что ЦСКА после 17 туров с 32 очкамиидет третьим в чемпионате России, «Локомотив» расположился на десятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 23 балла.