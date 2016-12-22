ЦСКА – «Зенит». Матч пройдет 4 марта
РФПЛ опубликовал даты матчей 18-го тура чемпионата России.
В первом туре после возобновления чемпионата ЦСКА на своем поле примет «Зенит». Матч пройдет 4 марта 2017 года.
Напомним, петербуржцы после 17-ти матчей занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Лидер чемпионата «Спартак» опережает сине-бело-голубых на пять очков. Армейский клуб с 32 очками расположился на третьей строчке.
16 февраля «Зенит» проведет матч 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Ответная встреча пройдет 23 февраля в Петербурге.
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