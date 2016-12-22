Определены даты матчей 18-20 туров чемпионата России
Определены даты матчей 18-20 туров чемпионата России, сообщает официальный сайт РФПЛ.
Первый матч 18-го тура «Томь» – «Ростов» состоится 3 марта. На следующий день сыграют «Оренбург» – «Арсенал» и ЦСКА – «Зенит». 5 марта состоятся матчи: «Урал» – «Амкар», «Крылья Советов» – «Локомотив», «Краснодар» – «Спартак» и «Терек» – «Уфа». Заключительный матч 18-го тура «Анжи» – «Рубин» состоится 6 марта.
19 тур
10
марта (пятница): «Арсенал» – «Урал».
11 марта (суббота): «Уфа» – «Крылья Советов», ЦСКА – «Томь», «Рубин» – «Оренбург».
12 марта (воскресенье): «Амкар» – «Зенит», «Локомотив» – «Краснодар», «Спартак» – «Анжи», «Ростов» – «Терек».
20 тур
17
марта (пятница): «Анжи» – «Оренбург».
18 марта (суббота): «Томь» – «Амкар», «Урал» – «Рубин», «Локомотив» – «Спартак».
19 марта (воскресенье): «Крылья Советов» – «Ростов», «Терек» – ЦСКА, «Зенит» – «Арсенал», «Краснодар» – «Уфа».
Точное время начала матчей будет названо позднее.
С 20 по 28 марта состоится сбор сборной России.