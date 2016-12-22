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«Магнитка» подписала 37-летнего финского форварда

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Магнитогорский «Металлург» заключил соглашение с нападающим Томми Санталой, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 37-летним финном рассчитан до конца сезона.

«В связи с тем, что травма Войтека Вольски не позволит ему набрать игровую форму в нынешнем сезоне, руководством хоккейного клуба «Металлург» было принято решение укрепить состав форвардом Томми Санталой», - сообщила пресс-служба «Магнитки».

В нынешнем сезоне Сантала сыграл за швейцарский «Клотен» 29 матчей, набрав 33 (12+21) очка. У нападающего есть опыт выступления в НХЛ - он провел 33 матча за «Атланту» и 30 - за «Ванкувер».

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