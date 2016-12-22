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Сергей Сироткин: Этот сезон – преодоление трудностей, болезненные падения и психологические удары

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Российский автогонщик Сергей Сироткин подвел итоги 2016 года.

«Этот сезон в целом – преодоление трудностей от этапа к этапу, болезненные падения и действительно сильные психологические удары. Мы неплохо справлялись и даже смогли выправить ситуацию – настолько, что даже лидировали в определенный момент в чемпионате. Но после этого, к сожалению, я уже не так и многое мог сделать, когда начались проблемы с техникой. Во второй половине сезона мы не смогли сохранить тот же темп, который набрали к его середине. В противном случае было бы более чем реально побороться с Пьером Гасли за титул», - цитирует Сироткина Motorsport.com.

Напомним, 21-летний россиянин в нынешнем году занял третье место в серии GP2, а также неоднократно принимал участие в свободных заездах «Формулы-1» в составе «Рено». 


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