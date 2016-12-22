«Байер» продлил контракт с Похьянпало

Наставник РБ «Лейпцига»: Даже если бы мы показали свою лучшую игру, было бы тяжело

Главный тренер РБ «Лейпцига» Ральф Хазензюттль прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура чемпионата Германии от мюнхенской «Баварии» (0:3).