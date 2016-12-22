«Байер» продлил контракт с Похьянпало
«Байер» подписал новое соглашение с нападающим Йоэлем Похьянпало, рассчитанное до 2019 года, сообщает официальный твиттер команды из Леверкузена.
Действующий контракт 22-летнего финна с немецким клубом истекает летом 2018 года.
В этом сезоне Похьянпало в шести матчах чемпионата Германии забил четыре мяча.
⚠ Gute Neuigkeiten - es bleibt gefährlich! #Danger ⚠#Bayer04 zieht Option und bindet Joel Pohjanpalo bis 2019:— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 22 декабря 2016 г.
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