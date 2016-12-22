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ФК «Динамо» Киев презентовал первого игрока по FIFA

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Украинский футбольный клуб «Динамо» Киев презентовал киберспортивное направление.

На пресс-конференции клуб объявил, что первым игроком киберфутбольной команды в дисциплине FIFA стал чемпион Украины 2016 Виталий «labotryas» Муха.

«В 2017 году поклонников киберфутбола ожидает увлекательная программа выступлений Виталия на ведущих мировых турнирах, товарищеские соревнования с командами европейских футбольных клубов, и целый ряд других интересных событий», — говорится в анонсе.

Виталий является чемпионом (2016) и вице-чемпион (2015) Украины, победитель 12 из 15 LAN-турниров по FIFA16 в 2016 году, 3-х кратный чемпион кубка Киева, участник чемпионата мира 2016 года в Париже.

Представители клуба также заявили, что рассматривают создание команды по Dota 2, CS:GO и League of Legends.

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