Куртиян возглавил «Елгаву»

Молдавский специалист Александр Куртиян назначен главным тренером «Елгавы», сообщается на официальном сайте латвийского клуба.

Напомним, 42-летний Куртиян возглавлял сборную Молдавии в период отборочного этапа к чемпионату Европы-2016. В сентябре прошлого года он подал в отставку с этого поста после того, как команда потеряла шансы выйти на Евро.

«Елгава» по итогам завершившегося в ноябре чемпионата Латвии заняла второе место и выиграла Кубок страны.





