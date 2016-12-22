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Куртиян возглавил «Елгаву»

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Молдавский специалист Александр Куртиян назначен главным тренером «Елгавы», сообщается на официальном сайте латвийского клуба.

Напомним, 42-летний Куртиян возглавлял сборную Молдавии в период отборочного этапа к чемпионату Европы-2016. В сентябре прошлого года он подал в отставку с этого поста после того, как команда потеряла шансы выйти на Евро.

«Елгава» по итогам завершившегося в ноябре чемпионата Латвии заняла второе место и выиграла Кубок страны.



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