«Краснодар» заинтересован в полузащитнике АИКа Офори

Футбольный клуб «Краснодар» проявляет интерес к ганскому полузащитнику Эбенезеру Офори, выступающему в шведском АИКе, сообщает ghanasoccernet.com.

По информации источника на 21-летнего футболиста также претендует ряд европейских клубов, среди которых немецкий «Гамбург», французский «Канн» и английский «Вест Хэм».

Офори в 2015 году был признан лучшим полузащитником чемпионата Швеции, а также вошел в символическую сборную в нынешнем году.

В нынешнем сезоне футболист из Ганы принял участие в 34-х матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

По информации transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.