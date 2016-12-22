Наталия Гарт: Надеюсь, допинговый скандал российских саночников не затронет

Президент Федерации санного спорта России в интервью Службе информации ОКР поделилась ожиданиями от предстоящего 5-6 января чемпионата Европы в немецком Кенигзее, а также рассказала о контактах с Международной федерацией санного спорта (FIL) после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.

- Состав сборной России по санному спорту для участия в чемпионате Европы уже известен, - отметила Гарт. – В мужском турнире точно выступят Семен Павличенко, Роман Репилов и Степан Федоров. На четвертую вакансию претендуют Максим Аравин и Александр Горбацевич. В женскую заявку включены Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко и Екатерина Катникова. В состязании двоек честь страны будут отстаивать Александр Денисьев/Владислав Антонов, Андрей Богданов/Андрей Медведев и Владислав Южаков/Юрий Прохоров.

- Что можете сказать о санно-бобслейной трассе в Кенигзее?

- Трасса технически довольно сложная, на ней нужно работать с максимальной отдачей. Конечно, немцы на правах хозяев получат определенное преимущество, но наши ребята, я уверена, составят достойную конкуренцию. Тот же Роман Репилов после успешного выступления на этапе Кубка мира в американском Парк-Сити захватил лидерство в общем зачете!

- Поступают ли вам какие-то тревожные сигналы после публикации второй части доклада Макларена?

- Нет, и я очень надеюсь, что допинговый скандал российских саночников не затронет. Тем не менее, на всякий случай мы отправили официальный запрос в FIL с просьбой прояснить ситуацию. Ответа пока не было.

- У вас нет опасений, что чемпионат мира 2020 года по санному спорту пройдет не в Сочи?

- Как показали недавние события, произойти может все, что угодно. Но я верю в здравый смысл и в те договоренности, которые у нас есть с руководством международной федерации санного спорта.