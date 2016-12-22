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«Краснодар» предлагал Луневу в 1,5 раза больше, чем «Зенит»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Вратарь «Уфы» Андрей Лунев мог стать игроком «Краснодара», сообщает «Матч ТВ».

По информации телеканала, клуб Сергея Галицкого предлагал футболисту зарплату в 1,5 раза выше, чем петербургский клуб.

Напомним, ранее стало известно, что Андрей Лунев прошел медосмотр в Петербурге.

По оценке Transfermarkt.de, трансферная стоимость Лунева составляет 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел на ноль.

Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клуба

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