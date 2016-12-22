«Краснодар» предлагал Луневу в 1,5 раза больше, чем «Зенит»
Вратарь «Уфы»
Андрей Лунев мог стать игроком «Краснодара», сообщает «Матч ТВ».
По информации
телеканала, клуб Сергея Галицкого предлагал футболисту зарплату в 1,5 раза
выше, чем петербургский клуб.
Напомним,
ранее стало известно, что Андрей Лунев прошел медосмотр в Петербурге.
По
оценке Transfermarkt.de, трансферная стоимость Лунева составляет 500 тысяч евро.
В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел на ноль.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически