Пардью уволен с поста главного тренера «Кристал Пэлас»
Главный тренер футбольного клуба «Кристал Пэлас» Алана Пардью отправлен в отставку сообщает официальный сайт «орлов».
После 17-го тура чемпионата Англии лондонская команда занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Из кубка английской лиги «Кристал Пэлас» вылетел в 1/16 финала, проиграв «Саутгемптону» (0:2).
В нынешнем сезоне «орлы» под руководством Пардью одержали пять побед, трижды сыграли вничью и 11 раз потерпели поражение.
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