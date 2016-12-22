Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧР
Евгения Тарасова – Владимир Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате России в Челябинске.
Второе место занимают Ксения Столбова – Федор Климов, на третьем – Наталья Забияко – Александр Энберт.
Двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионата мира Юко Кавагути и Александр Смирнов пока – пятые.
Челябинск
Чемпионат России
Пары. После короткой программы
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов Москва) – 80,04
2. Ксения Столбова/Фёдор Климов (Москва) – 77,47
3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Сочи) – 72,85
4. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Москва) – 70,73
5. Юко Кавагути/Александр Смирнов (Санкт-Петербург/Тверь) – 67,52
6. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Москва) – 63,69
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