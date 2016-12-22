В АПЛ чаще всего фолят на Азаре и Косте

В нынешнем сезоне в чемпионате Англии правила чаще всего нарушаются в отношении игроков «Челси» - полузащитника Эдена Азара и нападающего Диего Косты

Как посчитала газета The Sun, бельгиец в 17 турах «собрал» на себе 54 фола, его испанский партнер - 46.

Третьим в этом списке идет хавбек «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, против которого правила нарушались 44 раза. Далее расположились Адам Смит из «Борнмута» (40), Садьо Мане из «Ливерпуля» (37), Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» (37), Джо Аллен из «Ливерпуля» (35), Моду Бэрроу из «Суонси» (35), Дэнни Роуз из «Тоттенхэма» (34) и его партнер Деле Алли (34).