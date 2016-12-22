Алан Пардью: Очень грустно, что мое время в «Кристал Пэлас» подошло к концу

Алан Пардью Источник: Reuters

Английский специалист Алан Пардью прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера «Кристал Пэлас».

«Я хочу поблагодарить болельщиков «Кристал Пэлас» за их фантастическую поддержку. Также большое спасибо игрокам, которые дали мне абсолютно все.

У меня есть хорошее предчувствие по поводу этой команды, очень грустно, что мое время здесь подошло к концу.

Я чувствую особую связь с клубом. Я желаю всем, связанным с клубом людям удачи в будущем, включая болельщиков, которые были великолепны», - сказал Пардью.

Напомним, официальный сайт клуба сегодня, 22 декабря сообщил об отставке своего главного тренера. В нынешнем сезоне «орлы» под руководством Пардью одержали пять побед, трижды сыграли вничью и 11 раз потерпели поражение.