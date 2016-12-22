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Банк России выпустил памятные монеты к ЧМ-2018 (фото)

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Центральный банк России выпустил в обращение памятные и инвестиционные монеты, посвященные чемпионату мира 2018 года и Кубку конфедераций, который состоится годом раньше, сообщает пресс-служба Банка России.

Памятные монеты: серебряная номиналом три рубля и золотая номиналом 50 рублей, посвященные проведению в России Кубка конфедераций 2017 года.

Инвестиционные монеты : серебряные номиналом три рубля и золотые номиналом 50 рублей, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Четыре памятные серебряные монеты номиналом три рубля, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Памятную монету из не драгоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

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