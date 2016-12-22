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Бюджет московского «Динамо» планируется сократить более чем на 60%

Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что бюджет московского ФК «Динамо» планируется сократить более чем на 60%.

«Могу сказать, что бюджет футбольного клуба планируется сократить более чем на 60%», – сказал Стржалковский журналистам после сегодняшнего заседания президиума ВФСО.

Ранее сообщалось, что «Динамо», по итогам прошлого сезона вылетевшее в ФНЛ, испытывает финансовые проблемы. В 2016 году финансирование бело-голубых со стороны банка ВТБ составляло порядка трех миллиардов рублей, в 2015 году - около 4,5 миллиарда. Стржалковский ранее сообщал, что финансирование футбольного клуба будет значительно сокращено.

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