Игроки по CS:GO выступили против запрета на участие в ESL Pro League

Игроки американских команд по CS:GO, которые состоят в Professional Esports Association (PEA), написали открытое письмо от имени игроков команд Cloud9, Counter Logic Gaming, Immortals, Team Liquid и Team SoloMid, в котором высказали свое недовольство решением PEA.



Игроки в открыто письме заявили, что PEA запретила американским командам участвовать в ESL Pro League. Киберспртсмены также сообщили, что не собираются участвовать только в одном чемпионате от PEA и надеются на то, что обращение к сообществу изменит решение представителей ассоциации.



Professional Esports Association была сформирована в сентябре 2016 года и в ее состав вошли такие организации, как Cloud9, Team SoloMid, Team Liquid, Counter Logic Gaming, NRG eSports, Immortals и compLexity Gaming.



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