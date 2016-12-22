Кузнецов и Колесников возглавили сборные России по тяжелой атлетике

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26 января лозаннский суд рассмотрит иск Федерации тяжелой атлетики России к Международной Федерации 26 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) будет рассматривать иск Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Они будут оспаривать действия Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

ФТАР дисквалифицировала Латыпова за нарушение антидопинговых правил Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала спортсмена Рустама Латыпова на четыре года, начиная с 24 марта 2015 года, сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Замминистра спорта: В ближайшее время увидим прорывы в отношении ВФЛА и ФТАР Заместитель министра спорта России Павел Новиков рассказал о работе министерства по восстановлению членства российских федераций в ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федерация) и IWF (Международная федерация тяжелой атлетики).

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Выборы президента ФТАР состоятся 22 ноября Исполняющий обязанности главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал, когда состояться выборы президента организации.

Александр Жуков: Отставка Сырцова логична Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал отставку президента Федерации тяжелой атлетики России Сергея Сырцова.

Максим Агапитов будет исполнять обязанности президента ФТАР Вице-президент и член исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Абдулмеджидов сообщил, что исполнять обязанности президента федерации будет Максим Агапитов.

Президент ФТАР Сергей Сырцов подал в отставку Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов принял решение уйти со своего поста.

Сергей Еремин: Процесс финансирования WADA не соответствует ни качеству результата, ни самой процедуре Председатель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России Сергей Еремин прокомментировал новость о том, что Россия может прекратить финансирование WADA. Он отметил, что считает слишком дорогой процедуру и выразил сомнение в эффективности работы Всемирного антидопингового агентства.

Сергей Сырцов: Россия, Белоруссия и Казахстан подадут совместный иск в CAS против Международной федерации тяжелой атлетики Федерации тяжелой атлетики России, Белоруссии и Казахстана будут совместно оспаривать решения международной Федерации тяжелой атлетики (IFW). Об этом заявил президент ФТАР Сергей Сырцов.

Проба Албегова с ОИ-2012 дала положительный результат, ФТАР грозит дисквалификация Допинг-проба бронзового призера Олимпийских игр 2012 года Руслана Албегова, взятая на Играх в Лондоне, в результате перепроверки дала положительный результат.