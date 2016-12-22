Кузнецов и Колесников возглавили сборные России по тяжелой атлетике
Главными тренерами мужской и женской сборных страны по тяжелой атлетике назначены Павел Кузнецов и Николай Колесников соответственно, сообщает Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР).
«Главным тренером мужской сборной России по тяжелой атлетике утвержден Павел Кузнецов, а Николай Колесников выбран главным тренером женской сборной России», – сказал президент ФТАР Максим Агапитов.
Напомним, Павел Кузнецов – олимпийский чемпион 1988 года, с 2003 года – директор Владимирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике. Колесников – олимпийский чемпион 1976 года, ранее работал старшим тренером юношеской сборной России.
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