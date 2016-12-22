Эллардайс может возглавить «Кристал Пэлас»
Известный английский специалист Сэм Эллардайс является кандидатом на пост главного тренера «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports.
По данным издания, представители 62-летнего бывшего наставника сборной Англии и президент лондонского клуба Стив Пэриш проведут переговоры в ближайшие 24 часа.
Об увольнении прежнего главного тренера «орлов» Алана Парью было официально объявлено сегодня.
После 17-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» занимает 17-е место.,
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