Владимир Стржалковский: Усманов не дал ответа по спонсорству «Динамо»
Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о возможном спонсорстве команды бизнесменом Алишером Усмановым.
«Я с представителем Усманова встречался по вопросу спонсорства. так скажем. Ответа пока нет», – сказал Стржалковский «Р-Спорту».
Напомним, сообщалось, что «Динамо», по итогам прошлого сезона вылетевшее в ФНЛ, испытывает финансовые проблемы. В 2016 году финансирование бело-голубых со стороны банка ВТБ составляло порядка трех миллиардов рублей, в 2015 году – около 4,5 миллиарда. Стржалковский ранее сообщал, что финансирование футбольного клуба будет значительно сокращено.
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