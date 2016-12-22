Владимир Стржалковский: Усманов не дал ответа по спонсорству «Динамо»

Гендиректор «Тосно»: Интерес к Маркову есть со стороны разных клубов, но отпустить мы его не готовы

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Евгения Маркова в другой клуб в зимнее трансферное окно.