Дмитрий Соловьев: Оценка в коротком танце на чемпионате России приснилась накануне ночью

Пятикратный чемпион России в танцах на льду Дмитрий Соловьев, выступающий в дуэте с Екатериной Бобровой, рассказал корреспонденту «Советского спорта», что накануне ему приснился прокат короткого танца на чемпионате России и полученная за него оценка.

Боброва и Соловьев получили за чистое исполнение короткого танца на чемпионате России 81,40 балла, что на 0,9 балла больше официального мирового рекорда канадцев Тессы Вирчу и Скотта Мойра. Результат Бобровой и Соловьева в качестве лучшего достижения в мире засчитан не будет, так как он показан не на международном старте.

«Мне фигурное катание вообще не снится уже много лет. Бывает, очень редко что-то связанное с коньками или со льдом, но как мы катаемся — никогда. А сегодня ночью мне приснилось, что мы с Катей выступаем и получаем 81 балл. Видимо, это было какое-то предзнаменование», - рассказал Соловьев.

«На самом деле, это вообще ни разу не мировой рекорд. Разве что для России. Французы (Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон) на своем внутреннем старте получали 84 балла. Так что нам есть куда расти», - улыбнулась Боброва.

«Но мы хотим поблагодарить судей за такие оценки, они нас стимулируют работать дальше», - подчеркнул Соловьев.

Боброва отметила, что по ее ощущениям, на финале «Гран-при» в Марселе прокат короткого танца был лучше, а Соловьев, напротив, заявил, что ему больше понравился прокат в Челябинске. «И это доказывает, что ощущения обманчивы. Когда кажется, что все не очень, нам говорят: молодцы, все было хорошо. Когда кажется, что ты показал максимум, тебе говорят — а вот там ты недодал», - отметил фигурист.

Партнерша добавила, что чувствовала волнение перед выходом на лед. «Но потом закрыла уши, чтобы не слышать оценки предыдущей пары, посмотрела Диме в глаза, он взял меня за руку — и я почувствовала, что в своей стезе», - заключила Боброва.

Челябинск

Чемпионат России

Танцы. После короткого танца

1. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев – 81,40

2. Александра Степанова/Иван Букин – 76,47

3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 73,78

4. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин – 73,22

5. Анастасия Загорски/Джонатан Гурейро – 69,01

6. Софья Евдокимова/Егор Базин – 60,85