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Дон Кинг: Я пока не знаю, что буду делать, Рябинский очень сильно задел нас

Источник:  Р-СпортКомментарии

Американский промоутер Дон Кинг, представляющий интересы канадского боксера Бермейна Стиверна прокомментировал возможность судебного разбирательства с главой компании «Мир бокса» Андреем Рябинским, чей боксер Александр Поветкин сдал положительный допинг-тест.

– Хочу сказать, что мне действительно очень нравится Рябинский. Вы знаете, он слушал, что говорили сделать его юристы, пытался переложить ответственность на меня (в случае с Джонсом). А сейчас мой юрист говорит мне то же, что его юрист говорил ему. Пока не знаю, что делать. Я очень уважаю Рябинского, но он ошибся, послушав своих юристов. И сейчас произошла такая ситуация. При всем уважении к нему, я пока не знаю, что буду делать, у меня дилемма. Потому что он очень сильно задел нас. Мы потеряли деньги, это веская причина, это катастрофа. Я просто не знаю, как поступить в этой ситуации с Андреем, – цитирует Кинга «Р-Спорт».

Напомним, что Андрей Рябинский в феврале 2015 года выиграл суд у Дона Кинга. Российский промоутер отсудил 1,6 млн долларов у американского коллеги.

Судебное разбирательство между американским промоутером и российским бизнесменом началось после того, как в апреле 2014-го года боксер Дона Кинга Гильермо Джонс не смог пройти допинг-тесты и был снят с поединка против Дениса Лебедева в России.

Впоследствии Рябинский заявил о намерении подать в суд на Кинга, поскольку вечер бокса, организованный компанией «Мир бокса», лишился главного боя Лебедев – Джонс.

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