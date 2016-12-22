Алексей Слепов: Надеюсь, решение IBU будет адекватное

Российский биатлонист Алексей Слепов выразил надежду, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) будет адекватным.

«Допинг – необязательно прием запрещенных вещей. Допинг – это нарушение правил. Все спортсмены ведут в интернете такую страницу, где мы должны указывать свое местоположение. Но взять, например, парня из деревни, у которого нет ни интернета, ни телефона. Получается, он не соблюдает этих правил. Многие люди несовершенны, все вправе ошибаться, но мы обязаны выполнять все эти правила грамотно. На ум приходит фраза одного комика, что нужно понять и простить, дав всем возможность соревноваться дальше. Надеюсь, решение будет адекватное», – сказал Слепов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 22 декабря в Мюнхене (Германия) проходит заседание исполкома IBU, посвященное проблеме допинга в российском спорте.