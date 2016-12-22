Криштиану Роналду - человек года в Палестине
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду назван человеком года в Палестине, сообщает AS.
Этой награды 31-летний обладатель «Золотого мяча» за 2016 год удостоен за «спортивные и человеческие качества».
Напомним, в марте Роналду встретился с пятилетним палестинским мальчиком, семья которого погибла в результате бомбардировки. Кроме того, португалец пожертвовал палестинским детям 1,5 миллиона долларов, полученные на аукционе за «Золотую бутсу».
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