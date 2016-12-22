Денис Глушаков: Возвращение Комбарова? Это «утка», которой мы были удивлены

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возможном возвращении в состав красно-белых защитника «Томи» Кирилла Комбарова.

– Мы с Димой Комбаровым просили руководство клуба о возвращении Кирилла Комбарова в команду? Да мы сами узнали это из интернета. Это очередная «утка», которой мы были удивлены.



Я понимаю, что в чемпионате России сейчас застой и скучно, поэтому нужно что-то запустить журналистам. Все отдыхают и никто не с кем по этому поводу не говорил. Конечно, мы не против возвращения Кирилла Комбарова, но Массимо Каррере я не звонил и не просил вернуть его в команду, – рассказал Глушаков в эфире «Спорт FM».

Ранее появилась информация, что о возвращении Кирилла Комбарова в «Спартак» руководство и главного тренера попросили его брат Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков.

Добавим, что генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал «Советскому спорту», что клуб не собирается удерживать Комбарова.



Отметим, что сегодня ряд футболистов «Томи» расторгли контракты с клубом из-за сложного финансового положения. В текущем сезоне Комбаров сыграл за «Томь» 14 матчей.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков.