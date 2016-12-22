Павел Занозин: The Boston Major выглядел как концерт рок-звезды

Спортивный комментатор Павел Занозин в интервью cyber.sports.ru рассказал о поездке на The Boston Major 2016.



«Во-первых, что это действительно выглядит как спортивное соревнование или как концерт рок-звезды, потому что люди в зале ведут себя очень эмоционально: они скандируют, они объединяются в группы, они приходят в атрибутике, реально плачут после поражения любимой команды. Это меня больше всего поразило, потому что, казалось бы, кто-то проиграл в компьютерную игру – почему ты должен из-за этого плакать? Но для людей это такое же событие, как поражение любимой футбольной команды, если мы переносим это на привычные нам уже виды спорта.



Меня с хорошей точки зрения удивила организация, потому что место было выбрано очень красивое, историческое – здание 1925 года постройки. Там органично сумели переплести все с современностью, не было ощущения, что киберспорт, дота – какие-то инородные вещи в этом зале.



Немного не понравилось, что по городу не хватало информации о том, что здесь происходит. Буквально пара вывесок вокруг арены – и все. Надо было заранее знать, что там проходит мейджор, чтобы туда попасть.



По трансляциям я уже высказывался. Повторюсь, что когда я только оказался там, то меня удивило, как все происходит, но, приступив к совместному комментированию, я понял многие нюансы. Самое главное, что я осознал за эту неделю – такие турниры являются «телевизионным форматом» и для их комментирования необходимо совместно развивать понятную лексику и речевые обороты. Они хотят меняться, хотят развиваться. Очень многие подходили ко мне и спрашивали: «Что нужно делать, чтобы правильно комментировать?». Думаю, мы вместе с ними будем пытаться улучшать нашу общую работу.



Сейчас собираюсь начать играть, просто потому что мне это показалось интересным. Я общался с Леной Урусовой, она уверяла меня, что будет тяжело – и было тяжело, потому что это вообще другой мир. Это совершенно не похоже на ту спортивную жизнь, к которой я привык.



Я, может быть, поехал туда чуть-чуть настороженным и первый день пребывал в таком состоянии. А потом пообщался с Сашей Хитровым, Волочаем, с Димой «Лостом» и понял, что ребята готовы меня принимать. Естественно, реакция среды, в которую приходит новый человек – «Зачем ты нам нужен? Что ты нам можешь хорошего принести?» – но в данном случае они были готовы сотрудничать».



Напомним, что на прошедшем The Boston Major 2016 Павел Занозин помогал студии RuHuB освещать турнир.



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