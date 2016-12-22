Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик1 : 3ЦСКА
Хоккей  Спартак2 : 1Локомотив
Баскетбол  Жальгирис80 : 88УНИКС
Хоккей  Торпедо1 : 2 ОТДинамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда82 : 70Реал
Футбол  Фиорентина0 : 0Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Мостовой: У сборной нет результатов, поэтому мы находимся на том месте, какого заслуживаем

Источник:  НСНКомментарии

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал 56-е место сборной России в общем рейтинге ФИФА.

- Заслуженно или незаслуженно, можно спорить. Мы же не знаем, как составляются эти рейтинги. Бывает, мы не знаем вообще, как играют команды, а они оказываются выше. Другое дело, если говорить о том, что происходило с игрой нашей сборной в последний год. Выше 30-го места мы точно не можем подняться – я слежу за уровнем всех команд, как играют. У нас нет результатов, поэтому сейчас мы находимся на том месте, какого заслуживаем, - передает слова Мостового НСН.

Напомним, что в четверг официальный сайт ФИФА предоставил последний рейтинг мужских национальных команд на 2016 год. Сборная России опустилась на одну строчку и занимает 56-е место в общем рейтинге, расположившись между Израилем и Марокко.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная на 56-м месте? Потому что никому, кроме Черчесова, не нужна!Сборная на 56-м месте? Потому что никому, кроме Черчесова, не нужна!Обозреватель «Советского спорта» Николай Роганов – об антирекорде сборной России по футболу.Россия опустилась на 56-ю строчку рейтинга ФИФАОфициальный сайт ФИФА предоставил последний рейтинг мужских национальных команд на 2016 год.Денис Глушаков: Друзья, желаю вам огромного счастья! И помните: смысл жизнь – это дети!Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о своей жизненной позиции.Сборная России 24 марта сыграет с Кот-д'ИвуаромСоперником сборной России по футболу в товарищеском матче, запланированном на 24 марта, вероятнее всего станет команда Кот-д'Ивуара, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Дмитрий Селюк: Ожидал, что РФС скажет спасибо за матч с БельгиейФутбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, как договорился о товарищеском матче Россия - Бельгия.«Кто захочет отнять ЧМ-2018, пусть сначала заплатит страховку!»«Кто захочет отнять ЧМ-2018, пусть сначала заплатит страховку!»Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома на пресс-конференции объяснил, почему отобрать ЧМ у России будет непросто.Виталий Мутко: С апреля Фернандес сможет играть за сборную России. Но попробуем его задействовать уже в мартеПрезидент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции по итогам исполкома рассказал, когда защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет сыграть за сборную России.Сборные России и Бельгии проведут товарищеский матч 28 марта в СочиСтали известны дата и место проведения товарищеского матча сборной России и Бельгии.Сборная России прошла пять допинг-тестов на Евро-2016Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что на чемпионате Европы национальная команда пять раз проходила допинг-контроль.Станислав Черчесов: В последней игре с Румынией ребята схватили идею игрыГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, определился ли он с базовой тактической схемой игры команды.Станислав Черчесов: Интересы сборной должны в каких-то моментах превалировать над клубными деламиГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласен с позицией клубов, которые задействуют футболистов в играх РФПЛ, но просят поберечь их в матчах национальной команды.Кокорин занял первое место в медиарейтинге самых публичных футболистов сборной России в ноябреФорвард «Зенита» Александр Кокорин стал первым в рейтинге наиболее публичных футболистов сборной России по итогам ноября.Александр Мостовой: Платить 22,5 млн евро за Луана для «Спартака» неразумноБывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего бразильского «Гремио» Луана Виейру.День в истории. Роману Павлюченко – 35 лет!15 декабря исполняется 35 лет нападающему «Урала» Роману Павлюченко. Роман Павлюченко - бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России. 24 июля 2013-го нападающий объявил о завершении карьеры в национальной команде.Игорь Акинфеев: Постараемся хорошо выступить на Кубке конфедерацийГолкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев – о российских болельщиках, которые поддержат национальную команду на Кубке конфедераций-2017.Станислав Черчесов: Работа в сборной России – вершина в моей тренерской карьереГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что работа в национальной команде является вершиной в его тренерской карьере.Станислав Черчесов: По Кубку конфедераций можно будет судить о сборной РоссииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что страна и футбольная сборная постараются приложить максимум усилий, чтобы оставить приятное впечатление от выступления на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018.Мамаев ответил на критику КононоваПолузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев ответил экс-наставнику «быков» Олегу Кононову, который ранее заявил, что игрок не сделал определенных выводов после скандала, связанного с вечеринкой в Монте-Карло.РФС близок к договоренности о проведении матча с Бельгией в марте в СочиРоссийский футбольный союз (РФС) близок к заключению контракта с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией о проведении в марте 2017 года товарищеского матча между национальными сборными в Сочи.Александр Мостовой: Работу Шалимова в «Краснодаре» оценю на хорошую четверкуБывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал оценку работе Игоря Шалимова на посту главного тренера «Краснодара».

Россия
Россиякалендарьстатистика
Александр Мостовой
Александр Мостовойвсе новости
Рейтинг ФИФА
Рейтинг ФИФА