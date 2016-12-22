Александр Мостовой: У сборной нет результатов, поэтому мы находимся на том месте, какого заслуживаем
Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал 56-е место сборной России в общем рейтинге ФИФА.
- Заслуженно или незаслуженно, можно
спорить. Мы же не знаем, как составляются
эти рейтинги. Бывает, мы не знаем вообще,
как играют команды, а они оказываются
выше. Другое дело, если говорить о том,
что происходило с игрой нашей сборной
в последний год. Выше 30-го места мы точно
не можем подняться – я слежу за уровнем
всех команд, как играют. У нас нет
результатов, поэтому сейчас мы находимся
на том месте, какого заслуживаем, -
передает слова Мостового НСН.
Напомним, что в четверг официальный сайт ФИФА предоставил последний рейтинг мужских национальных команд на 2016 год. Сборная России опустилась на одну строчку и занимает 56-е место в общем рейтинге, расположившись между Израилем и Марокко.