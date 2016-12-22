Гаджи Гаджиев: «Амкар» готов отказаться от сборов в Турции

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможной отмене зимних сборов команды в Турции.

- У нас запланированы сборы в Турции. Пока правительство не приняло никаких решений, но мы будем ориентироваться на решение руководителей нашего государства. Если они посчитают, что нужно изменить планы и не ехать в Турцию, то мы так и поступим. Но у многих клубов уже накатана дорога именно туда. Причин много. В Турции относительно дешево по сравнению с другими странами, плюс за последние 10-15 лет они смогли создать там отличные условия для проведения сборов, - передает слова Гаджиева «Спорт FM».

Напомним, что ранее директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил, что считает возможным обсуждение российскими клубами отказа от зимних сборов в Турции после убийства в Анкаре посла РФ Андрея Карлова.

Отметим, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уверен, что во время матча Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и «Краснодаром» будут обеспечены все необходимые меры безопасности.

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Краснодар» пройдет 22 февраля в Стамбуле.