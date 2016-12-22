СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2017 году

Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, сообщается в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU).

«Сегодня СБР проинформировал IBU, что отказался от проведения юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове и восьмого этапа Кубка мира-2017 в Тюмени. Новые места проведения этих турниров будут определенны позднее», – говорится в сообщении.

Этап Кубка мира в Тюмени должен был пройти с 9 по 12 марта 2017 года.

Напомним, сегодня, 22 декабря в Мюнхене (Германия) прошло заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте, основанное на втором докладе Ричарда Макларена.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

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