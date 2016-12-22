Андрес Бессеберг: Отказ от соревнований в Тюмени – первый важный шаг со стороны СБР

Президент IBU Андерс Бессеберг после заседание исполкома Международного союза биатлонистов, которое было посвящено проблеме допинга в российском спорте, прокомментировал решение СБР отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.

– Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России. Это показывает, что нынешняя ситуация очень серьезна. Теперь это позволит международной биатлонной семье сосредоточиться на соревнованиях во время расследования, – приводятся слова Бессеберга в пресс-релизе IBU.

Этап Кубка мира в Тюмени должен был пройти с 9 по 12 марта 2017 года. Также сообщается об отказе от проведения юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.