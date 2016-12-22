Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик1 : 3ЦСКА
Хоккей  Спартак2 : 1Локомотив
Баскетбол  Жальгирис80 : 88УНИКС
Хоккей  Торпедо1 : 2 ОТДинамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда82 : 70Реал
Футбол  Фиорентина0 : 0Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кравцов подтвердил решение ISU перенести финал КМ по конькобежному спорту в Челябинске

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов подтвердил решение ISU перенести этап Кубка мира из Челябинска.

– Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК, – передает слова Кравцова «Р-Спорт».

Напомним, в среду стало известно о том, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, выигравший на Играх в Сочи три золота и одну бронзу, написал в Международный союз конькобежцев письмо, в котором попросил сообщить, упомянут ли он в докладе Макларена.

Отметим, что в марте 2017 года в Челябинске запланирован этап Кубка мира по конькобежному спорту. Россия также претендует на этап Кубка мира по шорт-треку в Сочи в сезоне 2017/2018.

Ранее стало известно, что МОК продлил санкции в отношении России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Кравцов: Решение о чемпионате Европы в Коломне будет приниматься позднееПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал о возможном переносе чемпионата Европы по конькобежному спорту 2018 года, который должен пройти в Коломне с 5 по 7 января.Алексей Кравцов: Решение ISU перенести этап КМ из Челябинска лишено смыслаПрезидент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал перенос финала Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска по рекомендациям МОК.Алексей Кравцов: Строить непроверенные теории – несправедливо по отношению к чистым спортсменамПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов считает, что неправильно заниматься догадками относительно того, кто упоминается в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.Алексей Кравцов: Абсолютно спокоен насчет проведения Кубка мира по конькобежному спорту в ЧелябинскеПрезидент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал возможность отмены проведения финала Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.Алексей Кравцов: Уверен не только в чистоте Виктора Ана, но всех шорт-трекистов и конькобежцевПрезидент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов – об обвинениях комиссии Макларена чемпионов Сочи-2014 в применении допинга.Александр Кравцов: Из-за продления санкций МОК мы можем лишиться этапа Кубка мира по шорт-треку в СочиПрезидент Союза конькобежцев России (СКР) рассказал о последствиях продления санкций МОК в отношении России. Он отметил, что этап Кубка мира по шорт-треку в Сочи может оказаться под вопросом.Алексей Кравцов: Союз конькобежцев РФ не беспокоится по поводу перепроверки проб Олимпиады-2014Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов абсолютно уверен в чистоте российских конькобежцев и шорт-трекистов, и его не беспокоит перепроверка допинг-проб с Олимпиады в Сочи.Семен Елистратов: За меня молилась бабушкаСемен Елистратов: За меня молилась бабушкаМеждународный союз конькобежцев (ISU) снял временное отстранение от тренировок и соревнований с шорт-трекиста Семена Елистратова.Семен Елистратов: Радовался не меньше чем победе в СочиОлимпийский чемпион шорт-трекист Семен Елистратов рассказал Sovsport.ru о своей реакции на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) снял с него временное отстранение от соревнований.Алексей Кравцов: ISU снял временное отстранение с Кулижникова, Елистратова и КонстантиновойПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) снял временное отстранение с конькобежца Павла Кулижникова и шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой.Алексей Кравцов: Кулижников и Елистратов могут попасть под амнистию, решение за ISUПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников и олимпийский чемпион в эстафете по шорт-треку Семен Елистратов могут попасть под амнистию в связи с решением WADA о допустимом показателе мельдония в организме.Алексей Кравцов: Крос покидает пост главного тренера сборной России по шорт-трекуПрезидент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сообщил, что французский специалист Себастьян Крос покидает пост главного тренера сборной России по шорт-треку.Алексей Кравцов: Будем отстаивать невиновность спортсменов даже после вскрытия допинг-пробы «Б»Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал положительные допинг-пробы «Б» конькобежцев Павла Кулижникова, шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой.Алексей Кравцов: Прошедший сезон был суперуспешным для наших конькобежцевПрезидент СКР Алексей Кравцов заявил, что оценивает прошедший сезон для национальной команды по конькобежному спорту как суперуспешный.Алексей Кравцов: Допинг-пробы «Б» Кулижникова и Елистратова вскрыты, результаты будут через несколько днейПрезидент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов рассказал, что скоро станут известны результаты вскрытия вторых допинг-проб Семена Елистратова и Павла Кулижникова.Эдуард Безуглов: Убежден, что Кулижников невиновен. Его могли вывести специальноГлавный врач сборной России по футболу поделился своими версиями попадания запрещенного с 1 января мельдония в организм конькобежца Павла Кулижникова.«Кулижникова и Елистратова проверяли на полиграфе – они не виноваты»«Кулижникова и Елистратова проверяли на полиграфе – они не виноваты»Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов – о расследовании допинг-скандала с участием Семена Елистратова и Павла Кулижникова.Алексей Кравцов: Союз конькобежцев России будет бороться за полное оправдание Елистратова и КулижниковаПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что организация будет всерьез бороться за оправдание российских спортсменов, обвиняемых в применении запрещенного препарата мельдоний.Алексей Кравцов: Полиграф показал, что Кулижников, Елистратов и еще одна спортсменка не принимали мельдонийАлексей Кравцов: Полиграф показал, что Кулижников, Елистратов и еще одна спортсменка не принимали мельдонийПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что Павел Кулижников, Семен Елистратов, а также еще одна российская спортсменка из сборной по шорт-треку не принимали мельдоний согласно показаниям полиграфа.Алексей Кравцов: Мельдоний российским спортсменам подбросили другие члены сборнойПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что запрещенный препарат мельдоний мог быть умышленно подброшен российским спортсменам другими членами российской сборной.

Алексей Кравцов
Алексей Кравцоввсе новости