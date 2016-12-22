Кравцов подтвердил решение ISU перенести финал КМ по конькобежному спорту в Челябинске

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов подтвердил решение ISU перенести этап Кубка мира из Челябинска.

– Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК, – передает слова Кравцова «Р-Спорт».

Напомним, в среду стало известно о том, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, выигравший на Играх в Сочи три золота и одну бронзу, написал в Международный союз конькобежцев письмо, в котором попросил сообщить, упомянут ли он в докладе Макларена.

Отметим, что в марте 2017 года в Челябинске запланирован этап Кубка мира по конькобежному спорту. Россия также претендует на этап Кубка мира по шорт-треку в Сочи в сезоне 2017/2018.

Ранее стало известно, что МОК продлил санкции в отношении России.

