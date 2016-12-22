Алексей Кравцов: Решение ISU перенести этап КМ из Челябинска лишено смысла

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал перенос финала Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска по рекомендациям МОК.

«Я не ожидал такого решения от Международного союза конькобежцев, тем более, что Ян Дайкема говорил, что текущие соревнования не будут переноситься. С точки зрения того, что могли быть какие-то антидопинговые нарушения, это лишено всякого смысла, потому что забором и исследованием допинг-проб занимаются иностранцы», – цитирует Кравцова «Р-Спорт».

Напомним, финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года.