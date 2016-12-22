Андрес Бессеберг: Одних подозрений недостаточно для применения санкций
Президент IBU Андерс Бессеберг прокомментировал решение IBU провести специальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 биатлонистов, которые подозреваются в употреблении допинга.
«Одних подозрений недостаточно для применения санкций, IBU продолжит действовать профессионально, а не только по подозрениям», – приводит слова Бессеберга официальный сайт IBU.
Напомним, сегодня, 22 декабря в Мюнхене (Германия) прошло заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте, основанное на втором докладе Ричарда Макларена.
Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.
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