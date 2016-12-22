Андрес Бессеберг: Одних подозрений недостаточно для применения санкций

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СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU Союз биатлонистов России (СБР) выступил с открытым заявлением по итогам внеочередного исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), состоявшегося сегодня в Мюнхене.

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«Подозрения – не основания для введения санкций». Что говорится в заявлении IBU Сегодня в Мюнхене прошло внеочередное собрание исполкома IBU, на котором решалась судьба российского биатлона.

В отношении СБР и 29 биатлонистов будет проведение специальное расследование IBU Международный союз биатлонистов (IBU)) проведет специальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 биатлонистов.

Андрес Бессеберг: Отказ от соревнований в Тюмени – первый важный шаг со стороны СБР Президент IBU Андерс Бессеберг после заседание исполкома Международного союза биатлонистов, которое было посвящено проблеме допинга в российском спорте, прокомментировал решение СБР отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.

СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2017 году Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, сообщается в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU).

Алексей Слепов: Надеюсь, решение IBU будет адекватное Российский биатлонист Алексей Слепов выразил надежду, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) будет адекватным.

Публикация решения исполкома IBU по российским биатлонистам перенесена на час Сегодня, 22 декабря, в Мюнхене (Германия) проходит заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте.

Николай Круглов: Не будем забывать, что контроль над работой РУСАДА осуществлялся из WADA Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о возможном отстранении сборной России по биатлону от международных соревнований.

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