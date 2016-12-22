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Virtus.pro укомплектовала состав по League of Legends

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Организация Virtus.pro укомплектовала состав по League of Legends на весенний сезон LoL Continental League.

Состав команды:

Даниэль «Blasting» Кудрин (керри)  
Иван «Paranoia» Типухов (мидер)  
Рафаэль «Doxy» Адл-Зараби (топлейнер)  
Илья «Kreox» Гром (лесник)  
Александр «SaNTaS» Лифашин (саппорт)

«Конец года выдался для нас очень насыщенным, и сегодня мы объявляем о подписании ещё двух игроков в состав по League of Legends. На позиции топлейнера за нас будет выступать Doxy, который уже играл с ребятами на LCL Open Cup в Санкт-Петербурге и показал себя как отличный командный игрок. Лесником команды станет, пожалуй, самый талантливый молодой игрок СНГ, Илья Гром. В настоящий момент мы находимся в рабочем контакте с коллегами из Riot Games и скоро сможем официально объявить о том, в каких турнирах будет участвовать наш состав», — прокомментировал генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворякин.

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