Virtus.pro укомплектовала состав по League of Legends
Организация Virtus.pro укомплектовала состав по League of Legends на весенний сезон LoL Continental League.
Состав команды:
Даниэль «Blasting» Кудрин (керри)
Иван «Paranoia» Типухов (мидер)
Рафаэль «Doxy» Адл-Зараби (топлейнер)
Илья «Kreox» Гром (лесник)
Александр «SaNTaS» Лифашин (саппорт)
«Конец года выдался для нас очень насыщенным, и сегодня мы объявляем о подписании ещё двух игроков в состав по League of Legends. На позиции топлейнера за нас будет выступать Doxy, который уже играл с ребятами на LCL Open Cup в Санкт-Петербурге и показал себя как отличный командный игрок. Лесником команды станет, пожалуй, самый талантливый молодой игрок СНГ, Илья Гром. В настоящий момент мы находимся в рабочем контакте с коллегами из Riot Games и скоро сможем официально объявить о том, в каких турнирах будет участвовать наш состав», — прокомментировал генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворякин.