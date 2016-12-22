Алексей Кравцов: Решение о чемпионате Европы в Коломне будет приниматься позднее

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал о возможном переносе чемпионата Европы по конькобежному спорту 2018 года, который должен пройти в Коломне с 5 по 7 января.

– По поводу чемпионата Европы в Коломне: решение будет приниматься позднее, – цитирует Кравцова «Р-Спорт».

Напомним, что в четверг Кравцов подтвердил решение ISU перенести этап Кубка мира из Челябинска.

Добавим, в среду стало известно о том, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, выигравший на Играх в Сочи три золота и одну бронзу, написал в Международный союз конькобежцев письмо, в котором попросил сообщить, упомянут ли он в докладе Макларена.

Ранее МОК продлил санкции в отношении России.