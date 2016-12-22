Дмитрий Васильев: Эти двое биатлонистов не входят в сборную

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – о решениях исполкома Международного союза биатлонистов (IBU).

- Исполком IBU начнет дисциплинарное расследование в отношении двух наших биатлонистов, на время расследования они временно дисквалифицированы. Фамилии не называются, но велика вероятность, что эти спортсмены входят в сборную?

- У меня есть информация, что один из них уже отбывает дисквалификацию, а второй выступает только в российских соревнованиях. Он в сборную точно не входит и никогда не входил.

- Т.е. вы знаете фамилии?

- Не знаю. Я обладаю лишь той информацией, которую изложил выше.

- Теперь об оставшихся 29 биатлонистах.

- Здесь все очевидно: в отношении них будет продолжена проверка.

Напомним, сегодня, 22 декабря в Мюнхене (Германия) прошло заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте, основанное на втором докладе Ричарда Макларена.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.