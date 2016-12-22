Союз биатлонистов России (СБР) выступил с открытым заявлением по итогам внеочередного исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), состоявшегося сегодня в Мюнхене.

– Уважая решения, вынесенные на внеочередном исполкоме IBU, мы оставляем за Международным союзом биатлонистов право решения о месте проведения этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков.

СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию.

СБР призывает представителей СМИ и болельщиков соблюдать права российских атлетов и уважать регламент международных антидопинговых организаций. Принимать решения и обнародовать информацию о допинг-пробах и дисквалификациях могут лишь уполномоченные на то международные антидопинговые организации — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз биатлонистов (IBU).

Союз биатлонистов России ведет большую антидопинговую работу, направленную на чистоту отечественного биатлона. Последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной России по биатлону, датирована 1 января 2014 года.

СБР решительно борется с любыми попытками использовать запрещенные препараты. Организация провела более 10 антидопинговых семинаров для спортсменов и тренеров с приглашением на них представителей национальной и международной антидопинговых организаций. В ходе внутренних проверок на национальных соревнованиях были уличены и сурово наказаны спортсмены, не внявшие строгим требованиям СБР, – говорится в заявлении.