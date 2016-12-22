Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ столичное «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Алексей Цветков и Мартиньш Карсумс, забивший в овертайме, а у гостей единственную шайбу забросил Картер Эштон.

Команда из Нижнего Новгорода с 78-ю очками занимает третье место в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположилось на четвертой строчке, имея в активе 71 очко.

Подопечные Петериса Скудры в следующем туре 24 декабря примут «Локомотив», а команда из Москвы в этот же день на выезде сыграет с «Сочи».

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