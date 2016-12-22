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Павел Колобков: Решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени необоснованно

Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение о переносе этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени в 2017 году.

«Мы огорчены таким решением; считаю, что оно было необоснованным. Потому что в России любят биатлон – болельщики ждали этих соревнований, Россия готовилась к ним. Иностранцы любят приезжать в Россию, у нас высокий уровень организации. У некоторых были сомнения по поводу процедур допинг-контроля, но он был обеспечен по самым высоким стандартам», – цитирует Колобкова ТАСС.

Этап Кубка мира в Тюмени должен был пройти с 9 по 12 марта 2017 года. 

Напомним, сегодня, 22 декабря  в Мюнхене (Германия) прошло заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте, основанное на втором докладе Ричарда Макларена.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. 

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