Павел Колобков: Решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени необоснованно

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение о переносе этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени в 2017 году.

«Мы огорчены таким решением; считаю, что оно было необоснованным. Потому что в России любят биатлон – болельщики ждали этих соревнований, Россия готовилась к ним. Иностранцы любят приезжать в Россию, у нас высокий уровень организации. У некоторых были сомнения по поводу процедур допинг-контроля, но он был обеспечен по самым высоким стандартам», – цитирует Колобкова ТАСС.

Этап Кубка мира в Тюмени должен был пройти с 9 по 12 марта 2017 года.

Напомним, сегодня, 22 декабря в Мюнхене (Германия) прошло заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте, основанное на втором докладе Ричарда Макларена.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Андрес Бессеберг: Отказ от соревнований в Тюмени – первый важный шаг со стороны СБР

В отношении СБР и 29 биатлонистов будет проведение специальное расследование IBU