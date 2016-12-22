Виталий Мутко: Главное, что наши спортсмены продолжат выступать на Кубке мира

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал решение международного союза биатлонистов (IBU) о проведении специального расследования в отношении СБР и 29 биатлонистов.

– Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека. Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство – невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир.

Самое главное, что наши спортсмены будут продолжать выступать на этапах Кубка мира. У нас молодая команда, обновленная генерация спортсменов. И СБР, и антидопинговые службы проделали колоссальную работу, чтобы российский биатлон был чист и соответствовал международным требованиям, огульные обвинения, коллективная ответственность должны уйти в прошлое. Я думаю, если так будут поступать все федерации, мы увидим, что первая часть, связанная с тысячными списками, она должна посыпаться, – передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Президент IBU Андрес Бессеберг назвал отказ от соревнований в Тюмени – первым важным шагом со стороны СБР.