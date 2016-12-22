«Витязь» на выезде обыграл «Сочи», забросив пять шайб
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 5:2.
В составе победителей дубль оформил Максим Афиногенов и по разу отличились Роман Горак, Александр Панков и Мари Кемпе, а у хозяев льда шайбы забросили Андрей Костицын и Ренат Мамашев.
«Витязь» с 63 очками занимает восьмое местов Западной конференции, а команда из Сочи расположилась строчкой ниже, имея в активе на три очка меньше.
В следующем туре подмосковная команда сыграет 24 декабря со столичным «Спартаком», а подопечные Вячеслава Буцаева примут столичное «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
ХК Сочи - Витязь - 2:5 (0:4, 1:0, 1:1)
Голы:
Горак (Копейкин, Ержабек), 1:40 (0:1). Афиногенов (Макеев), 12:25 (0:2). Панков (Абдуллин, Швец-Роговой), 14:37 (0:3). Кемпе (Ержабек, Аалтонен), 19:49 (0:4). Костицын (Пепеляев), 24:02 (1:4). Мамашев (Крикунов, Падакин), 57:50 (2:4). Афиногенов 58:24 (2:5).
Место и дата
22 декабря 19:30, Большой, Онлайн-трансляция