«Витязь» на выезде обыграл «Сочи», забросив пять шайб

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Максим Афиногенов и по разу отличились Роман Горак, Александр Панков и Мари Кемпе, а у хозяев льда шайбы забросили Андрей Костицын и Ренат Мамашев.

«Витязь» с 63 очками занимает восьмое местов Западной конференции, а команда из Сочи расположилась строчкой ниже, имея в активе на три очка меньше.

В следующем туре подмосковная команда сыграет 24 декабря со столичным «Спартаком», а подопечные Вячеслава Буцаева примут столичное «Динамо».

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