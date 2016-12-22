«Спартак» обыграл «Локомотив» в ретро-матче

В день своего 70-летия «Спартак» одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ, переиграв на домашней арене ярославский «Локомотив» со счетом 2:1.

В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Игорь Мирнов и Райан Стоа, а у железнодорожников единственная шайба на счету Петри Контиола.

Железнодорожники с 70-ю очками занимают пятое место в Западной конференции, а «Спартак», набрав 56 очков, расположился на 10-й строчке турнирной таблице «Запада».



В следующем туре ярославская команда 24 декабря сыграет на выезде с «Торпедо», а красно-белые в этот же день примут «Витязь».

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